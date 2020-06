Jordan pesca un marlin da 200 chili ma perde. FOTO

Il Big Rock Blue Marlin Tournament è una competizione di pesca che va avanti dal 1957 nella cittadina di Morehead City, circa 160 chilometri più su rispetto a Wilmington, in North Carolina. E come tutti sanno Wilmington è la città che ha cresciuto Michael Jordan, che quando può torna sempre volentieri nel suo stato natale. Questa volta MJ lo ha fatto proprio per partecipare al torneo di pesca con la sua imbarcazione, la Catch 23, tutta realizzata con il celeste dei Tar Heels, così come la polo indossata dallo stesso Jordan. Che con un sigaro in mano e un grande sorriso ha posato per una foto ricordo con un gigantesco marlin da 442 libbre (poco più di 200 chili) pescato dalla sua imbarcazione, accolto al suo rientro nel porto dalle ovazioni di tutti i presenti della cittadina, che vanta meno di 10.000 abitanti e ha abbracciato MJ con grande affetto ("È incredibile che sia qui con noi nella nostra cittadina" ha detto il direttore esecutivo del torneo). Il marlin preso dalla crew di Jordan però si è fermato solamente al sesto posto nel primo giorno di competizione (ne sono previsti sei), visto che un’altra imbarcazione ne ha catturato uno da 494 libbre (224 chili). Il montepremi del torneo è di 3.3 milioni di dollari, di cui 552.000 andranno al primo in grado di pescare un marlin da 500 libbre e 1.1 milioni per chi prenderà il più pesante in assoluto. "È da un po’ che non venivo a Morehead City, è vicina a Wilmington ed è sempre bello tornare qui, grazie per avermi invitato" ha detto Jordan in una breve intervista per la pagina Facebook della competizione, ammettendo però di essere già stato al torneo in passato. "Mi piacerebbe tornare e prenderne uno un po’ più grande: anche se non ho vinto oggi, per adesso, ringrazio tutti per aver supportato la competizione".