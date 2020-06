Silver: chi non vuole non gioca, ma perde i soldi

In un lungo documento di oltre 100 pagine spedito dalla NBA a tutti i giocatori, la lega ha provato a fare chiarezza sulle condizioni in cui si scenderà in campo a Orlando a partire dal prossimo 30 luglio. Solo chi vuole farlo, sia ben chiaro. “È fondamentale — si legge nel documento — che ogni giocatore capisca di avere il diritto di scegliere di non ritornare a giocare. Qualsiasi giocatore che dovesse scegliere questa soluzione non sarà soggetto a nessun tipo di provvedimento disciplinare”, viene affermato. Ma i lati negativi di una decisione del genere — che la lega impone sia comunicata entro e non oltre il 24 giugno — non mancano: nello stesso documento, infatti, viene specificato come “per ogni gara saltata verrà trattenuto 1/92.6 dal salario di ciascun giocatore, fino a un massimo però di 14 partite”, come previsto dalla clausola “per forza maggiore” presente nella sezione VII del contratto collettivo e che regola proprio le circostanze eccezionali che portino a una decisione del genere (tra cui una pandemia). Fanno eccezione al taglio degli stipendi quei giocatori appartenenti a due speciali categorie: i giocatori “protetti” sono quelli, individuati da ogni singola squadra, considerati a maggior rischio di contrarre il Covid-19; quelli invece “scusati” sono quei giocatori che ricevono tale rischio (considerato maggiore della media) da una commissione medica indipendente formata da tre specialisti. In entrambi i casi, i giocatori in questione non vedrebbero nessun tipo di taglio ai propri salari anche scegliendo di non unirsi alla propria squadra a Orlando.