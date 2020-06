7/9 ©Getty

FRED VAN VLEET | Si resta a Toronto, dove in estate va a scadenza l’ultimo anno di contratto, a poco più di 9.3 milioni di dollari, di Fred VanVleet, che per molti osservatori è pronto a comandare un ingaggio annuo a più del doppio. Può giocare due ruoli — palla in mano o lontano dalla stessa, come tiratore — sfiora i 18 punti e 7 assist a sera ma anche in difesa è una minaccia costante (primo NBA per “deflection”, oltre 4 di media). Il ruolo di riserva di Lowry non gli basta più: per lui potrebbe scatenarsi un’autentica asta