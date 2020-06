9/24 ©Getty

PRIMO TURNO OVEST | (4) HOUSTON ROCKETS vs. (5) UTAH JAZZ | Houston sembra in controllo dopo le prime due gare interne, entrambe vinte, ma Utah non si arrende: pareggia il conto prima e poi (sotto 2-3) vince con le unghie e con i denti una bellissima gara-6 (19-9 il parziale in overtime, 81 punti in tre per Mitchell, Gobert e Conley. Ma in gara-7 i Rockets tirano il 47% da tre, hanno 38 punti da Harden e Westbrook in tripla doppia: troppo anche per Utah | 4-3 HOUSTON ROCKETS