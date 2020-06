Il nuovo look di Tatum preso in giro da tutti

Per alcuni assomiglia a un incrocio tra James Harden e Trae Young. Per alcuni sembra la copia di suo figlio. Per altri, come Dwyane Wade, dovrà sostituire i durag con il phon. E per un altro, Brian Scalabrine, è del tutto irriconoscibile. Il nuovo taglio di Jayson Tatum, condiviso sui social dal suo parrucchiere di fiducia, non ha avuto esattamente un accoglienza calorosa, con molti che si sono divertiti a prendere in giro la stella dei Boston Celtics per la decisione di farsi crescere i capelli ricci. Tanto che lui stesso ha dovuto prendersi in giro da solo sui social: “Mi avete scritto che sembro uno il cui padre possiede una bodega, mi fate morire dal ridere”. Chissà se Tatum vorrà mantenere quel look anche nella bolla di Orlando, dove insieme ai suoi Boston Celtics proverà a risalire la classifica per poi giocarsi tutto nei playoff: se riuscirà a mantenere il livello visto nelle ultime settimane prima della sospensione della stagione, tutto è possibile — con un contratto al massimo salariale che lo attende al termine della stagione.