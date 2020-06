Mattarella a Bergamo: "Qui l'Italia che ha pianto"

Coronavirus in Italia: i ricoveri

La situazione negli ospedali nel nostro Paese. I pazienti in terapia intensivo aumentano di una unità rispetto a sabato (98 rispetto ai 97 delle 24 ore precedenti). Il numero di ricoverati con sintomi scende di 100 unità (sono 1.160 rispetto ai 1.260 di sabato). Le persone che restano in isolamento domiciliare sono 56 in meno rispetto a sabato (15.423 i totali). Delle 22 vittime, 13 sono state registrate in Lombardia, 5 in Piemonte, 1 in Veneto, Liguria, Abruzzo ed Emilia-Romagna. Nelle altre 14 regioni, invece, nessun altro decesso