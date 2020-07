NBA 2K21, Williamson in cover per PS5 e Series X

Dopo Damian Lillard, 2K ha annunciato un nuovo atleta di copertina solamente per le edizioni di NBA 2K21 per le consolle di nuova generazione. Si tratta di Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, già apparso nel trailer di lancio alla presentazione di Playstation 5

2K ha annunciato oggi che la prima scelta al Draft del 2019, Zion Williamson, è ufficialmente l’atleta di copertina di NBA 2K21 per la nuova generazione di console, PlayStation 5 e Xbox Series X. In pochissimo tempo Williamson ha già dimostrato quanto può essere dominante grazie alla sua forza e alla sua velocità, e il suo modo di giocare calza a pennello per rappresentare la nuova generazione di superstar NBA. “Essere in copertina di NBA 2K è sempre stato uno dei miei sogni sin da quando ero bambino, farlo per NBA 2K21 e le console di nuova generazione è davvero speciale” ha detto Williamson. “Sin dal primo giorno in cui mi sono unito al Team 2K ho voluto lasciare il segno dentro e fuori dal campo, avere l’onore di essere sulla copertina di NBA 2K21 mi permette di farlo nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di giocare con tutti i fan”. NBA 2K e Williamson sono fianco a fianco anche per le attività della 2K Foundations, il programma di rivalorizzazione dei campi da basket cari alle comunità, grazie al lavoro svolto a New Orleans.