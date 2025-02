Quando lo scorso agosto Kessler Edwards è arrivato a Dallas, ingaggiato dai Mavs con un contratto two-way, tutto poteva immaginare tranne che di diventare il centro di fatto titolare della squadra. Eppure, nelle ultime due partite, concluse con due vittorie inaspettate e importanti contro Golden State e Miami, è stato proprio lui a partire in quintetto per coach Jason Kidd. Non perché le prestazioni, peraltro sempre decorose, dell’ex Brooklyn e Sacramento avessero particolarmente impressionato il coaching staff di Dallas, quanto per mancanza di alternative. Dopo aver perso il promettentissimo Dereck Lively II e dopo aver osservato Anthony Davis esordire alla grande con la nuova maglia per poi infortunarsi subito, infatti, nella partita persa contro Sacramento lunedì notte i Mavs hanno visto uscire anche Daniel Gafford, unico tra i lunghi teoricamente nelle rotazioni della squadra a essere rimasto sano, uscire dal campo zoppicante. E gli esami effettuati sul centro ex Washington non hanno portato buone notizie per i texani.