Simmons c’è e lotta sui due lati del campo

L’ex Nets e Sixers, come da previsioni, è partito dalla panchina, ma questo non gli ha impedito di bagnare il suo esordio con la nuova maglia con una performance di assoluto livello. Il contributo di Simmons, che ha finito per giocare 27 minuti totali, si è rivelato prezioso su entrambi i lati del campo. In attacco il nuovo acquisto dei Clippers ha dato una mano ad Harden e a Kris Dunn nella gestione dei possessi, mentre in difesa si è preso cura degli esterni dei Jazz, non disdegnando qualche passaggio in marcatura sulla stella avversaria Markkanen. Alla fine il suo tabellino personale si è chiuso con 12 punti, 7 rimbalzi, 6 assist, 3 palle recuperate e una stoppata, cifre che traducono bene l’impatto immediato che Simmons ha avuto sulla squadra, e che in casa Clippers sperano ovviamente possa continuare ad avere anche nel resto della stagione.