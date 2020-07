Wade, ‘Melo e Chris Paul uniti per il cambiamento

Mettere fine alla brutalità della polizia; battersi per una riforma della giustizia; lottare per l’eguaglianza economica; supportare il diritto di voto e di partecipazione alla vita politica-sociale; difendere i diritti umani di tutte le persone di colore. Sono queste le (ambiziose) priorità stabilite da Carmelo Anthony, Dwyane Wade e Chris Paul su cui fondare il nuovo progetto che li vede assieme, “Social Change Fund”, pensato per dare più potere alle comunità afroamericane di tutta America attraverso soluzioni politiche di lungo termine e un vero e proprio cambiamento nella narrazione sul dibattito razziale. Le tre superstar NBA — uniti da una grande amicizia anche fuori dal campo — hanno scelto di unire i loro sforzi dopo aver tutti, singolarmente, fondato le proprie associazioni (la Carmelo Anthony Foundation, la Wade’s World Foundation e la Chris Paul Family Foundation) ed essersi schierati in prima persona contro ogni forma di discriminazione (celebre il loro speech, insieme a LeBron James, in occasione degli ESPYs 2016). I fondi che almeno inizialmente saranno indirizzati verso quelle associazioni e quelle organizzazioni che già operano sul territorio verranno principalmente dai patrimoni personali dei tre giocatori NBA ma anche banche come la Goldman Sachs e agenzie di rappresentanza come la CAA hanno già aderito al progetto, mettendo a disposizione fondi e impegnandosi a garantire il loro supporto. Che proprio per l’alto profilo delle tre superstar NBA coinvolte potrebbe smuovere attori importanti della società USA.