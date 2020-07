Joel Embiid e la trasformazione post-All-Star Game

Affascinanti e inaffidabili. Sono i Sixers e nessuno sa di cosa siano davvero capaci. Un investimento ad alto rischio legato al rendimento di Embiid e Simmons: pregi evidenti, difetti evidenti. Per cercare di limitare quelli di Simmons — capace di sedurti e tradirti nello spazio di due azioni — coach Brown ha deciso di fare qualche esperimento. Dato che l’ex Louisiana State è del tutto privo di tiro da fuori, in allenamento ha provato a farlo giocare in posizione di ala grande. L’alchimista Brown procede per tentativi, Embiid si è detto entusiasta della decisione del suo allenatore. Già, Joel Embiid. Potenziale da MVP, ma a volte sembra che sia più interessato a vincere le battaglie su Twitter. Qual è quello vero? Brown si augura soprattutto che sia quello che è tornato in campo dopo la pausa per l’All Star Weekend. Una manciata di partite prima dello stop, sì, ma probabilmente la strada da seguire è questa: più punti, più spesso in lunetta, meno tiri da tre. Il problema – lo abbiamo detto – è che nessuno sa di cosa siano davvero capaci i Sixers. Philadelphia tira poco da tre e non tira bene da tre. In generale, attacca male: è appena 18^ per efficienza offensiva. Un dato inquietante. La squadra è profonda, il talento abbonda, eppure fai fatica a capire dove possano arrivare. Dappertutto o da nessuna parte? Affascinanti e inaffidabili.