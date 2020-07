Zion Williamson, cosa si sa sulla sua assenza

Non lo si è visto in campo fino al 22 gennaio, data del suo esordio contro i San Antonio Spurs. Poi però sono bastate 19 partite — chiuse con quasi 24 punti e 7 rimbalzi di media — a far innamorare tutta America di Zion Williamson. La sua presenza nella bolla di Orlando è fondamentale se i Pelicans di Nicolò Melli — al momento decimi a Ovest — vogliono sperare di raggiungere i playoff ma al momento Williamson al World Disney Resort non c’è. È dovuto uscire in fretta e furia una settimana fa per “un’emergenza medica familiare” (così è stato comunicato) ma da allora si sa poco sul destino futuro del n°1 di New Orleans. Che però, fanno sapere dall’organizzazione, nel suo periodo di assenza si è sempre sottoposto quotidianamente al test anti-Covid, risultando sempre negativo. Un dettaglio non da poco, perché nel caso di un’assenza dalla bolla di sette o più giorni (e il settimo giorno scade proprio oggi), un giocatore è costretto a osservare al suo rientro una quarantena di soli 4 giorni se negli ultimi sette giorni si è sempre sottoposto — con esito negativo — al test. Se così non fosse, il periodo di quarantena si allungherebbe ad almeno 10 giorni, con ripercussioni sulla possibilità di utilizzo del giocatore già dalla prima gara in calendario, il 30 luglio contro gli Utah Jazz. Dai Pelicans fanno sapere che Williamson “intende assolutamente raggiungere i suoi compagni al più presto”, e il sottoporsi quotidianamente al test (finché questo darà risultati negativi) assicura una quarantena non superiore ai 4 giorni. In pratica: se Zion torna nella bolla entro sabato 25 luglio, potrebbe essere ancora in tempo per scendere in campo al (nuovo) esordio dei suoi Pelicans. Altrimenti coach Gentry dovrà fare a meno di lui per una o più gare.