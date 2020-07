Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia dell’abbandono (momentaneo) della bolla di Orlando da parte di Zion Williamson. A dare notizia della sua uscita dalla zona protetta allestita dalla NBA a Disney World sono stati gli stessi New Orleans Pelicans attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si spiega che la decisione è stata presa per ragioni mediche urgenti che riguardano la famiglia della prima scelta assoluta al Draft 2019. “L’intenzione di Williamson è quella di tornare a unirsi alla squadra in Florida in futuro”, senza ovviamente specificare quando, ma soltanto una volta risolti i problemi familiari. “Abbiamo mostrato il massimo supporto a Zion rispetto alla decisione di lasciare il campus di Orlando e di essere vicino alla sua famiglia”. Poche stringate parole, nel pieno rispetto di una situazione attorno alla quale vige il massimo riserbo. Inevitabile però che in casa Pelicans si inizino a fare i calcoli: a due settimane dall’inizio della stringata regular season che accompagnerà le squadre NBA fino a Ferragosto, resta davvero poco tempo a disposizione di New Orleans per sperare di riavere Zion in squadra. Prima di tornare a Disney World infatti, Williamson dovrà sottoporsi nuovamente ai test e - nel caso di esito negativo - trascorrere un periodo di quarantena in totale isolamento (senza potersi né allenare, né tantomeno giocare). Soltanto dopo questo lungo iter i Pelicans potranno fare di nuovo affidamento su di lui, nella speranza di avere ancora qualcosa in ballo a cui puntare.