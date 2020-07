Lo stato di forma di Zion? Una foto diventa virale

Dall’inizio del mese di luglio ai giocatori NBA che scenderanno in campo a Orlando è stato richiesto di allenarsi ai campi di allenamenti delle proprie squadre, seppur ancora in forma individuale. Il ritorno in città dei protagonisti ha portato le varie franchigie a condividere i loro scatti sui propri account social, e i tifosi ne hanno approfittato per vedere lo stato di forma dei propri beniamini. A sorprendere più di tutti è stato uno scatto rubato a Zion Williamson in sala pesi dai New Orleans Pelicans: con un fisico molto più asciutto rispetto a quello visto in campo, Williamson pare aver utilizzato al meglio il tempo lontano dalla pallacanestro e sembra pronto a creare scompiglio nelle aree avversarie. Secondo quanto riportato, Williamson ha perso 11 chili di massa grassa e ne ha aggiunti poco meno di cinque di muscoli, meritandosi gli elogi del compagno di squadra Josh Hart. La presenza della mascherina sul volto, invece, ha fatto immediatamente nascere dei paragoni con il personaggio di Batman Bane, noto per avere sempre una mascherina respiratoria sul volto e per i muscoli giganteschi. Chissà che per il nuovo uomo-copertina di NBA 2K21 non possa nascere un nuovo soprannome.