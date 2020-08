Infortunio per Crawford, è finita la sua carriera?

Che il 4 agosto 2020 sarebbe stata una data da ricordare, Jamal Crawford lo aveva capito sin da quando gli era stato comunicato che, dopo mesi d’attesa e giorni di preparazione all’interno della bolla di Orlando, era finalmente giunto il suo momento. Brooklyn aveva bisogno di lui contro Milwaukee, in quello che a tutti gli effetti è stato un antipasto playoff della sfida che probabilmente li contrapporrà al primo turno tra una decina di giorni. Crawford, partendo inizialmente dalla panchina, ha provato a lasciare il suo segno, ma dopo sei minuti, cinque punti, quattro conclusioni tentate e tre assist, è stato costretto nel secondo quarto a fermarsi a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Un guaio non da poco alla sua età che lo ha obbligato a restare fuori per il resto della gara, in attesa dei risultati degli esami che arriveranno nelle prossime ore. La paura è che il dolore al ginocchio non gli permetta di recuperare in tempi brevi (i Nets hanno i “giorni contati” in quel di Orlando, nonostante la vittoria conquistata contro i Bucks), scrivendo così la parola fine non solo sulla stagione, ma anche sulla carriera di Crawford - che a 40 anni difficilmente troverà di nuovo una franchigia disposta a scommettere su di lui. Se così fosse, i sei minuti indossando la maglia dei Nets sono stati gli ultimi di una lunghissima carriera iniziata con l’ottava scelta assoluta al Draft del 2000 e costellata di migliaia di giocate rimaste negli occhi di tifosi e appassionati. Con Crawford però mai dire mai, potrebbe rispuntare in campo da un momento all’altro e in quel caso, siamo certi, troverà ancora una volta il modo di fare canestro.