Due acquisti per i Nets: arrivano Crawford-Beasley

Quando i Brooklyn Nets sono scesi dall’aereo atterrato in Florida meno di 24 ore fa, avevano a disposizione soltanto 12 giocatori. Ma i rinforzi stavano arrivando. Jamal Crawford ha firmato un contratto con i Nets per il resto della stagione, riempiendo così uno dei tre posti rimasti vuoti a seguito delle defezioni causa coronavirus di Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan e Taurean Prince. Oltre a loro, anche Wilson Chandler ha preferito non prendere parte alla spedizione di Orlando per ragioni familiari, ma al suo posto Brooklyn ha aggiunto in squadra Justin Anderson. Stando dunque alle regole fissate dalla NBA, Crawford potrà dirigersi da solo in Florida. Se il suo stato di salute non è stato monitorato dallo scorso 23 giugno, il veterano più volte miglior sesto uomo dell’anno dovrà fare una settimana di quarantena a Orlando, sottoporsi a doppio tampone e soltanto dopo unirsi alla squadra in campo e in allenamento. Crawford era rimasto fuori dai 30 roster NBA per la prima volta dopo oltre 20 anni di onorata carriera: la sua ultima apparizione risale all’aprile 2019, quando con i Suns approfittò del clima da ultimo giorno di scuola per segnare 51 punti contro Dallas - diventando così l’unico giocatore della storia della NBA ad aver realizzato almeno 50 punti in una singola gara con ben quattro squadre diverse. Crawford dovrà aiutare Brooklyn a difendere il settimo posto e un piazzamento playoff a forte rischio, viste le defezioni. Un ritorno in campo accolto con gioia dal diretto interessato, che via Twitter ha sottolineato ancora una volta quanto sia importante per lui aver ottenuto di nuovo l’opportunità di giocare. Sono stati tanti i messaggi d’affetto arrivati dai compagni di squadra e dagli avversari, felici di riabbracciare un talento come quello del giocatore di Seattle.