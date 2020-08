Belinelli vs. Melli e Zion Williamson: LIVE su Sky

SAN ANTONIO SPURS-NEW ORLEANS PELICANS

IL TABELLINO



Parte fortissimo Derrick White, che firma il primo strappo degli Spurs in apertura segnando 8 punti con 2/3 dalla lunga distanza: Pelicans subito doppiati (14-7) e costretti a insgeuire. Brandon Ingram rimette in gara i suoi, che pareggiano a quota 16, ma gli Spurs piazzano un parziale di 11-0 per tornare subito in controllo, con la tripla di JJ Redick a rendere meno duro il passivo per New Orleans, che resta sotto di 8 (27-19) alla fine del primo quarto. Il secondo periodo vede coach Popovich affidarsi alle sue seconde linee: entra Marco Belinelli (che mette a segno una tripla), ma è Keldon Johnson ad avere impatto offensivo immediato, mentre difensivamente Jakob Poeltl mette la museruola attorno al ferro a Zion Williamson (2/7 al tiro nel suo avvio): è 43-26 Spurs a otto minuti dalla fine del primo tempo. Il vantaggio dei texani rimane quello (+17, 62-45) anche alla sirena dell'intervallo, nonostante i canestri di un volenteroso JJ Redick (14 punti in 14 minuti). Troppe le palle perse di New Orleans (11) che portano a 22 punti degli Spurs, guidati dai 16 di Derrick White.

La preview

Un derby italiano nella bolla di Orlando: i Pelicans di Nicolò Melli scendono in campo contro gli Spurs di Marco Belinelli ma nella sfida tra New Orleans e San Antonio c’è in ballo molto più che un duello tricolore. Le due squadre sono separate solo da mezza gara (30 vittorie per entrambe, una sconfitta in più per i Pelicans) ed entrambe inseguono ancora i playoff. Per Zion Williamson e compagni è una sorta di ultima spiaggia: per evitare l’eliminazione definitiva dalla corsa alla postseason New Orleans deve vincere, mentre in caso di sconfitta — e contemporanea vittoria di Portland, impegnata contro Philadelphia — la squadra della Louisiana avrebbe la certezza di non essere più in campo dal 17 agosto in poi. Fin qui deludenti (2 vittorie a fronte di 3 sconfitte), i Pelicans vengono però da un successo — quello riportato contro Washington — proprio come gli Spurs, che hanno approfittato di una versione dei Jazz molto rimaneggiata per vincere la terza gara delle cinque disputate a Orlando. L’appuntamento per seguire San Antonio-New Orleans con le voci di Flavio Tranquillo e Davide Pessina è alle 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA.