Il centro dei Suns non ha preso parte al controllo quotidiano di domenica, costretto poi a restare in isolamento fino all’ottenimento dei risultati dei test per il contenimento del Covid-19 del giorno dopo: una dimenticanza che non gli ha permesso di prendere parte al primo quarto della sfida contro i Thunder

Non è il primo e probabilmente non sarà l’ultimo a compiere questo errore tra i giocatori impegnati all’interno della bolla di Disney World. Deandre Ayton non si è presentato al controllo di routine quotidiano di domenica, a cui tutti i giocatori si stanno sottoponendo ormai da settimane per verificare la loro negatività al Covid-19. Tampone non invasivo a livello nasale e seriologico rapido per accertare che nelle ultime 24 ore la situazione non sia cambiata. Il centro dei Suns però non ha preso parte all’ultimo giro di test, venendo dunque subito fermato dalla NBA non appena è venuta fuori la sua mancanza. A quel punto è scattata la procedura prevista dal protocollo che già durante la fase di amichevoli aveva coinvolto Kristaps Porzingis: isolamento nella propria stanza e attesa per i risultati dei controllo del giorno seguente. Soltanto dopo essere risultato negativo, il giocatore può tornare liberamente a unirsi al gruppo.