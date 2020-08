Stephen Curry è già in questo momento storico, nonostante un finale di carriera ancora tutto da scrivere e da mettere in mostra sul parquet, uno dei giocatori più influenti della storia NBA. La superstar degli Warriors ha letteralmente cambiato il modo di intendere la pallacanestro negli ultimi anni grazie al suo tiro da tre punti e, nonostante le critiche gli sono piovute addosso da più parti, la sua legacy è già oggi paragonabile a quella di LeBron James e all’olimpo di campioni che hanno fatto la storia della lega. Un seguito sfruttato già da anni da Under Armour, che ne ha fatto il volto della linee sportiva legata al basket (e non solo): le sue scarpe sono stabilmente nella top-5 tra quelle più vendute tra i nomi noti della pallacanestro (nonostante manchi in parte la spinta che brand come Nike e Adidas riescono a garantire) e anche per questo l’idea in futuro sarà quella di avere un vero e proprio marchio dedicato tutto per sé. Come già accaduto in passato tra Nike e Jordan, anche a Curry verrà riservato questo onore: sulle sue nuove scarpe dunque non dovrebbe più apparire il logo con le iniziali “AU”, ma un nuovo simbolo che indicherà in maniera inequivocabile la linea Curry, quella del n°30 degli Warriors. Un’indicazione importante, un attestato della grandezza di un personaggio che sta sempre più segnando la storia NBA e non solo.