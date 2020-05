Ai piedi dei (super)eroi: Batman aveva le Jordan

Nel clima di entusiasmo collettivo che ha seguito la messa in onda nelle ultime settimane del documentario “The Last Dance”, le testimonianze sulla popolarità e sull’influenza anche culturale assunta da Michael Jordan durante gli anni ’90 e non solo si sono moltiplicate. Dagli spot con Spike Lee al successo delle scarpe a suo nome, il modo in cui il n°23 dei Bulls ha trasceso l’universo sportivo per assumere una certa importanza in ambiti diversi è uno dei tratti più affascinanti del suo impatto, anche fuori dal campo. L’ultima testimonianza arriva dal sito The Score, che ricorda come il Batman di “Batman - Il ritorno”, uscito nel 1992 sotto la regia di Tim Burton, aveva ai piedi un paio di Jordan customizzate. Si trattava di un modello di Air Jordan 6, quelle con cui — proprio in quell’anno, il 1992 — MJ affrontò e sconfisse in finale i Portland Trail Blazers. Quella versione da playoff delle Jordan — nere come si usava in postseason al tempo — fu adattata dai costumisti del film di Burton per intonarsi alla perfezione col costume (sempre nero) di Batman, interpretato per l’occasione da Michael Keaton.