Il dibattito non è mai stato così d’attualità come quest’anno, quando il nome di Michael Jordan — con il successo di The Last Dance — è tornato di grandissima attualità: meglio il 23 dei Bulls o il 23 oggi ai Los Angeles Lakers, ovvero LeBron James? Ha voluto dire la sua anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, stimolato su temi sportivi da Clay Travis durante un talk show radiofonico su Fox Sports Radio. E ha scelto Michael Jordan, ma per motivi che sportivi proprio non sono: “Non era così coinvolto dal punto di vista politico, per cui la gente lo amava di più”. Un modo per stigmatizzare ancora una volta l’impegno sociale (e politico) di LeBron James, che con la sua ultima iniziativa — "More than a vote" — vuole ampliare la base dei cittadini votanti, convinto che una partecipazione alle urne più diffusa possa portare proprio alla sconfitta di Trump.