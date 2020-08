Booker e l’SMS a coach Williams prima di Orlando

Devin Booker è stato il giocatore copertina della squadra copertina della bolla di Orlando, l’unica capace di vincere tutte 8 le gare disputate (e ciò nonostante non raggiungere la sfida di play-in per agguantare l’ultimo posto playoff nella Western Conference). Il n°1 dei Suns a Orlando ha viaggiato a 30.5 punti di media (quarto in tutta la lega dietro a Damian Lillard, James Harden e T.J. Warren), con anche 6.0 assist (16°) e 4.9 rimbalzi (24° tra le guardie) tirando oltre il 50% dal campo . Un rendimento straordinario, che però lo stesso Booker aveva “assicurato” al suo allenatore Monty Williams con un SMS spedito al suo numero prima ancora di entrare nella bolla di Orlando. “ Gli ho fatto sapere che ero pronto , pronto a prendermi sulle spalle la squadra”, ha raccontato la superstar dei Suns a The Undefeated .

“Coach Williams ha fatto un gran lavoro nel responsabilizzarci tutti, costruendo in ognuno di noi una certa cultura di squadra e insegnandoci come affrontare ogni partita. Ha già fatto parte di contesti vincenti in passato, per cui sa quello che ci vuole per vincere. Da quando gli ho mandato quel messaggio, prima ancora di partire per la Florida, abbiamo iniziato a costruire qualcosa di davvero importante”. Otto vittorie in otto partite. Con l’unico rammarico che non siano servite per disputarsi i playoff. Ma guardando alla prossima stagione, in Arizona possono già sorridere.