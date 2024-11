Nelle previsioni estive sulla nuova stagione, era raro scorgere Golden State tra le favorite a Ovest. Nei pronostici di esperti e addetti ai lavori, gli Warriors, reduci da un mercato in cui non erano riusciti a piazzare i colpi desiderati prima con Paul George e poi con Lauri Markkanen e avevano perso una leggenda come Klay Thompson, venivano dati dietro almeno a Thunder, Mavs, T’Wolves e Nuggets se non addirittura in lotta per un piazzamento in zona play-in. Il primo mese di regular season, però, ha dimostrato come i ragazzi di coach Steve Kerr possano essere più che competitivi e, al momento, Golden State occupa la prima posizione nella classifica della Western Conference con un record di 11 vittorie e 3 sconfitte. L’obiettivo della stagione, quindi, potrebbe essere davvero quello di puntare al titolo. Un obiettivo che la stella della squadra contempla come unico possibile.