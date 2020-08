Spurs fuori dai playoff: Popovich imita Trump

I San Antonio Spurs sono rimasti fuori dai playoff dopo 22 anni, ma a Gregg Popovich non è passata la voglia di riderci sopra. Rispondendo all’ennesima domanda sulla striscia interrotta, coach Pop ha imitato il Presidente Donald Trump: "Sono fake news, un sacco di gente mi chiama per dirmi che non è finita"

Dopo 22 anni la striscia di partecipazioni consecutive ai playoff dei San Antonio Spurs si è interrotta, e l’argomento non è particolarmente gradito a Gregg Popovich. Dopo aver minimizzato quanto successo (“Non mi interessa il passato, guardare indietro non serve: se abbiamo avuto successo è perché abbiamo avuto grandi giocatori”), l’allenatore dei San Antonio Spurs ha cercato in tutti i modi di non parlarne cercando di concentrarsi sul presente (“Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato qui”) e il futuro (rispondendo “Perché non dovrei?” alla domanda se allenerà anche il prossimo anno).

approfondimento Furia Popovich, attacca Trump: “Un pazzo” Soprattutto, Popovich ha utilizzato l’arma dell’ironia per non parlare della striscia — imitando nientemeno che il suo acerrimo nemico Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, da sempre nel mirino dell’allenatore degli Spurs, è solito negare la realtà dei fatti e definire “fake news” ogni cosa che non va nella sua direzione, e Popovich ha scelto di fare (ironicamente) lo stesso: “Chi vi ha detto che la striscia è finita? Sono fake news. Totalmente delle fake news! Ho un sacco di persone che mi dicono che la striscia non è finita. Parlo con tutti tutto il giorno. Mi chiamano e mi dicono: ‘Pop, la striscia non è finita! Non è finita!’”.