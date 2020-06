Esplode Popovich, nel mirino c’è Trump: “Un pazzo”

Finora la voce di Gregg Popovich mancava, al coro che si è alzato da più parti — giocatori, allenatori, proprietari e lo stesso commissioner — contro l’attuale situazione della società statunitense, dilaniate da mille odi, compreso quello razziale. Ma coach Pop non ha mai avuto timore nel manifestare apertamente il proprio pensiero — spesso critico nei confronti di Trump e dell’attuale amministrazione — e difatti la sua opinione è arrivata, puntuale come sempre ma mai come stavolta, forse, esplosiva e carica di rabbia: “La cosa che mi colpisce di più è che l’abbiamo vista tutti — e già anche in passato — la violenza della polizia e il razzismo di certi atti ma niente mai cambia. È per questo che le proteste hanno questa carica così esplosiva, ora. Ma senza una leadership seria e senza la comprensione del problema non ci sarà mai un cambiamento. E le persone bianche in America hanno evitato di confrontarsi con questa questione da sempre, perché abbiamo avuto il privilegio di poterlo fare. Anche questo deve cambiare. È incredibile — continua l’allenatore degli Spurs — se solo Trump avesse un cervello, anche se fosse cinico al 99%, prenderebbe la parola per dire qualcosa di utile a unire le persone. Ma questo a lui non interessa, neppure adesso — il che dà l’idea di quanto squilibrato sia. Conta solo la sua persona, gli importa solo di quello che da cui può beneficiare personalmente. Non c’è mai al centro il bene comune — non è mai stato così. È molto chiaro quello di cui abbiamo bisogno: abbiamo bisogno di un presidente che dica semplicemente che le vite dei neri contano [“Black Lives Matter”]. Deve solo dire queste tre parole, ma non lo farà e non sa farlo. Non sa farlo perché per lui è più importante non perdere seguito con quel piccolo gruppo di follower che danno un senso alla sua follia”.

“Donald Trump non è adatto a governare un Paese”

Il coach di San Antonio cerca di non cadere nell’errore di ricondurre tutto soltanto alla leadership di Donald Trump: “Non è solo lui, è tutto il sistema che deve cambiare. Io personalmente farò tutto quello che posso, perché così devono fare i leader, ma lui non potrà metterci sulla buona strada e mostrarci la via da seguire, perché non è un leader”. E qui ritorna ad attaccare personalmente il n°1 USA: “Non è adatto a governare un Paese, esattamente come avevano detto Lindsay Graham e Ted Cruz, quando hanno avuto il coraggio di farlo. Ma poi hanno scelto di essere invisibili e ossequiosi verso il potere durante questa carneficina. Alla fine ci ritroviamo con un pazzo al posto di un presidente, mentre la persona che realmente comanda il Paese — il senatore Mitch McConnell — sta distruggendo gli Stati Uniti per generazioni a venire. È lui che ha distrutto e degradato il sistema giudiziario; è lui che ha cercato di sabotare quello sanitario; è lui che distrugge l’ambiente. Lui tira i fili, Trump è il suo leccapiedi e la cosa divertente è che Trump neppure lo sa. Trump vuole sempre far parte del gruppo di quelli che comandano, ma McConnell fa parte di un gruppo composto da una sola persona — se stesso — e Trump recita solo la parte del folle”