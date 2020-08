Che tra Paul Pierce e LeBron James non corra esattamente buon sangue è noto ormai da tempo. Solo qualche tempo fa la leggenda dei Boston Celtics, che più di una volta ha incrociato la strada di James tanto in regular season quanto ai playoff, ha detto che secondo lui non è uno dei primi cinque giocatori di sempre. E, dopo la prima sconfitta dei Los Angeles Lakers ai playoff contro i Portland Trail Blazers, Pierce ci è andato giù ancora più duro: “Sono stanco che si cerchino delle scuse per il miglior giocatore di questa generazione” ha detto Pierce a First Take, uno degli show più incendiari di ESPN. “Non si prende uno come Anthony Davis per dire ‘No no, questo è un anno in cui costruiamo, magari vinceremo l’anno prossimo’. Quando KG, Ray e io ci siamo uniti ai Celtics ci siamo detti ‘Questo è l’anno’, perché non sapevamo quello che sarebbe successo in futuro. […] LeBron non ringiovanirà tutto di colpo. Se non vince quest’anno sarà un brutto colpo per la sua legacy. Anzi, se escono al primo turno, non voglio mai più sentir parlare di nessuna discussione sul GOAT”. Parole al vetriolo dovute soprattutto dal ruolo che gli viene richiesto — non si entra a far parte di First Take senza avere opinioni forti, e meglio ancora se controverse — ma che accendono ancora di più i riflettori su James, a cui non è bastata una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist per portare a casa il primo episodio della serie contro i Blazers. La pressione sui gialloviola è alta, ma quando si ha in squadra uno come James non può essere altrimenti.