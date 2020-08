Playoff NBA: Indiana-Miami LIVE alle 19 su Sky

Dopo la prima sfida di 48 ore fa vinta dai Miami Heat grazie a un convincente Jimmy Butler - autore di tutte le giocate decisive nel finale di partita - gli Indiana Pacers tornano in campo nella bolla di Disney World per provare a riportare in parità la serie. Gara-2 è in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna, qui gli aggiornamenti quarto per quarto

La presentazione della sfida tra Pacers e Heat

La vittoria in gara-1 dei Miami Heat porta un nome e un cognome: Jimmy Butler. Non tanto e non solo i 28 punti, ma le giocate difensive e la capacità di incidere quanto più conto. Un esempio su tutti rende bene l’idea di quanto sia riuscito ad andare oltre i suoi limiti e a risultare decisivo per gli Heat: le due triple a bersaglio in momenti cruciali del match sono le prime a segno dal 2 marzo. Un’astinenza durata mesi (anche a causa del Covid) che però ben racconto la voglia di Butler di lasciare il segno contro il suo nemico TJ Warren e più in generale per andare a caccia di una cavalcata playoff che potrebbe rivelarsi più lunga e vincente del previsto. I Pacers ovviamente sono di un altro avviso, preoccupati per le condizioni fisiche di Victor Oladipo - uscito dopo un colpo all’occhio, che dopo gli esami hanno escluso danni gravi: “Inizialmente non aveva recuperato del tutto la vista, a fine primo tempo non riusciva a vedere nulla”. Un’assenza che potrebbe pesare non poco, visto che andare sotto 0-2 potrebbe seriamente ipotecare il risultato di una serie che in campo potrebbe rivelarsi meno equilibrata di quanto non si pensasse alla vigilia. Un match da seguire su Sky Sport Uno con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.