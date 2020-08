Jimmy Butler il barista: 20 dollari per un caffè

In un’intervista con ESPN Jimmy Butler ha rivelato di aver cominciato a vendere ai suoi compagni tazze di caffè della sua caffettiera a stantuffo personale. Il prezzo? Venti dollari a prescindere dalla grandezza della tazza, e solamente in contanti. Poi ha annunciato: “La rivalità con TJ Warren è morta, non mi interessa più”

Nella bolla di Disney World i giocatori hanno tanto tempo libero a disposizione, e alcuni di loro hanno cominciato ad aprirsi a nuove professioni. Se Nicolò Melli si è scoperto podcaster di livello, c’è chi invece ha pensato di aprire una sua attività decisamente remunerativa. Jimmy Butler, ad esempio, fa il barista: come rivelato in un’intervista con ESPN, la stella dei Miami Heat ha cominciato a vendere il caffè della sua caffettiera a stantuffo ai suoi compagni, data la scarsità di caffè decenti in giro per il campus. Il tutto a un prezzo esorbitante: 20 dollari a tazza, a prescindere che sia piccola, media o grande. E come specificato sulla lavagnetta del “Big Face Coffee” condivisa su Twitter dal compagno Meyers Leonard, si accettano solo pagamenti in contanti e non si ammettono “pagherò” per una delle nove bevande a disposizione (latte, americano, mocha, filtrato, espresso, macchiato, cappuccino, “red eye” e cafe au lait). “Non si trova caffè da nessuna parte, perciò potrei anche alzare a 30 dollari a tazza. Le persone qui possono permetterselo” ha detto nell’intervista.