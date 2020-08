Riscatto per Lakers e Bucks, ancora ko i Thunder

6/11 ©Getty

OKC invece perde la ghiotta occasione di riportare in parità la serie in un match in cui non riesce mai a mettere realmente in difficoltà la difesa Rockets. Alla sirena finale sono 31 punti per Shai Gilgeous-Alexander e 14 con 6 assist per Chris Paul, con Luguentz Dort che torna in quintetto dopo aver saltato gara-1 per problemi al ginocchio: è lui l’antidoto difensivo per limitare Harden, ma non basta ai Thunder per tornare a contatto in un secondo tempo da soli 39 punti complessivi realizzati

