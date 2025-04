Accompagnato da qualche polemica per la decisione di partire non concordata con il suo club, Dame Sarr ha raggiunto nei giorni scorsi Portland per partecipare al Nike Hoop Summit 2025. La giovane stella del Barcellona, diciotto anni ancora da compiere il prossimo giugno, non ha voluto mancare a quello che ormai dal 1995 è l’appuntamento che riunisce i migliori talenti under-19 degli Stati Uniti e del resto del mondo. Sarr farà quindi parte della selezione che sfiderà i vari A.J. Dybantsa, Cameron Boozer e Nate Ament, i cui nomi compaiono nelle prime posizioni dei Mock Draft per il 2026. E dopo quello arrivato in azzurro con la nazionale maggiore lo scorso novembre nella gara di qualificazione a Eurobasket 2025 contro l’Islanda, per il ragazzo originario di Oderzo si profila un nuovo debutto, questa volta sull’altra sponda dell’Atlantico. E per Sarr, che sarebbe già pronto a farsi scegliere al Draft del prossimo giugno, sarà una vetrina importantissima. L’appuntamento con il Nike Hoop Summit 2025 andrà in diretta questa notte alle 4.00 su Sky Sport NBA con il commento in originale.