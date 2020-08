Smart: “Sono il miglior difensore della lega”

No Hayward, no problem. L’attitudine di Marcus Smart di fronte all’ennesimo infortunio subìto da Gordon Hayward (fuori almeno un mese) non dev’essere stata molto diversa da questa. Proprio al prodotto di Oklahoma State è toccato prendere il posto in quintetto del n°20 biancoverde, e Boston finora non ha accusato minimamente l’assenza del suo titolare. Non sono tanto i 14 punti, 8 rimbalzi (per una guardia…) e 3 assist confezionati in gara-3 contro Philadelphia, quanto la giocata difensiva — sul 94-92 Sixers — che ha dato il via al 10-0 di parziale con cui i Celtics hanno chiuso l’incontro e, forse, anche la serie. Pallone intercettato in salto da Smart che, prima ancora di cadere a terra, apre per il contropiede nelle mani di Jaylen Brown. “Io sono così, questo è il modo in cui gioco, è quello che faccio”, ha dichiarato il n°36 di coach Brad Stevens. “Sono il miglior difensore della lega, so di esserlo e so che anche i miei compagni lo sanno”, le sue parole cariche di fiducia.