Il problema al polso destro non sembra dare tregua al centro serbo dei Nuggets, che cercherà in tutti i modi di esserci contro i Clippers nella decisiva gara-3: le alternative a disposizione di coach Malone non sono tante, in una serie già molto complicata per Denver

Ai playoff spesso non vince soltanto il migliore, ma anche chi riesce a preservare le energie e tenere integri i propri campioni. Questione di gestione del gruppo e soprattutto di fortuna, come rischiano di sperimentare a proprie spese i Denver Nuggets - preoccupati per l’infortunio al polso destro di Nikola Jokic. Una distorsione che potrebbe costringerlo a saltare la prossima sfida contro i Clippers, dopo che meno di 48 ore fa era risultato decisivo nell’inseguire la squadra di Los Angeles e soprattutto nel dominare una sfida poi vinta segnando 26 punti e raccogliendo 18 rimbalzi. Il suo 4/5 dall’arco è stato letale per Kawhi Leonard e compagni, così come le sue visioni che hanno portato i Nuggets ha raccogliere un convincente +18 di plus/minus nei suoi 37 minuti trascorsi sul parquet. Discorsi e cifre che appartengono al passato, visto che in gara-3 coach Malone potrebbe essere costretto a inventare una nuova rotazione dovendo fare a meno del suo All-Star. Mason Plumlee a livello di centimetri è il candidato principale a sostituirlo: una scossa d’energia in uscita dalla panchina, un giocatore fisico sotto canestro, ma un talento offensivo neanche lontanamente paragonabile a quello di Jokic che spesso si fa carico del lavoro di costruzione e playmaking della squadra. Senza di lui le cose per Denver potrebbero diventare davvero complicate, ma la speranza della franchigia del Colorado è quella di non dover sperimentare nel momento più delicato dell’intera stagione.