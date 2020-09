Porter Jr. sfida LA: “Dicevano non avrei giocato”

La rivincita personale se l’è già presa in questa stagione, dimostrando di poter fare la differenza sul parquet e soprattutto di dare garanzie di affidabilità e tenuta fisica: Michael Porter Jr. è un giocatore NBA a tutti gli effetti e Denver si gode il suo talento in erba nella speranza di dare maggiore slancio a una squadra già di primissimo livello. Dall’altra parte però da questa notte ci saranno i Clippers - un avversario ostico, profondo, pieno di alternative. Una squadra che due anni fa rinunciò non una, ma ben due volte a Porter Jr. al Draft - convinta del fatto che la sua schiena non avrebbe retto. Per quello la squadra di Los Angeles con le scelte n°12 e 13 preferì puntare su Shai Gilgeous-Alexander (una grande chiamata) e Jerome Robinson. Al giocatore di Missouri a quel punto non restarono che i Nuggets, pronti ad accoglierlo a braccia aperte e ad aspettare la sua ripresa fisica. Adesso che deve sfidare i Clippers, confessa di non aver mai immaginato il suo futuro alla corte di Doc Rivers: “No, il loro medico fece un report su di me in cui sottolineò che non sarei mai stato in grado di tornare a giocare a pallacanestro. Non avrei mai pensato che mi avrebbero scelto. Ora però sarà divertente sfidarli sul parquet”. La vendetta è un piatto che va servito freddo.