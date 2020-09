L’allenatore dei Denver Nuggets Mike Malone ha sottolineato come gli allenatori siano stati trattati in maniera diversa rispetto a giocatori e arbitri, impedendo loro di portare familiari nella bolla: "Siamo qui da 60 giorni, è criminale non poterli tenerci lontani da loro". La NBA ha risposto dicendo che potrebbero esserci cambiamenti dalle finali di conference

L’ingresso dei familiari nella bolla è stato accolto dai giocatori con un sospiro di sollievo, ritrovando figli, compagni e parenti dopo quasi due mesi di lontananza. Ma se i giocatori sono riusciti grazie alla loro associazione a ricevere questo beneficio, lo stesso non è successo per gli allenatori. Le norme anti-COVID molto rigide implementate a Disney World hanno privato i coach (tanto i capo-allenatori quanto gli assistenti e i trainer, quindi un numero sostanzioso per ogni squadra rimasta) della possibilità di accogliere familiari, ma la situazione non sta più bene a uno in particolare di loro: coach Mike Malone.

approfondimento MVP dei playoff: i migliori per Bleacher Report Il capo allenatore dei Denver Nuggets si è sfogato duramente nella conferenza stampa prima di gara-2 contro gli L.A. Clippers prevista per stanotte: “Questo è il 60esimo giorno che sono qui. Il motivo per cui parlo di questo è perché i giocatori hanno qui le loro famiglie, che è una cosa che si meritano ed è la cosa giusta da fare. Anche agli arbitri è permesso di avere un ospite, che è ottimo per tutti loro. Ma gli allenatori non possono portare nessuno. Per questo dico alla NBA: vergogna. È fuori di testa. Mi manca la mia famiglia”. Malone, che è sposato e ha due figlie, ha poi continuato in quello che si è trasformato in un vero e proprio sfogo a cuore aperto: “Parlo per i miei assistenti e probabilmente anche per tutti gli altri. Far passare 60 giorni senza darci accesso o darci la possibilità di avere le nostre famiglie qui, per me, è criminale. E non dovrebbe succedere. Non doveva andare così. Volevo solo levarmi questo peso dal petto”.