Nel momento in cui Giannis Antetokounmpo si è di nuovo fatto male alla caviglia in gara-4, è stato inevitabile pensare che quella sarebbe potuta essere la sua ultima immagine quantomeno della stagione, se non proprio della sua intera esperienza ai Milwaukee Bucks. Invece i suoi compagni di squadra hanno rimontato e poi vinto al supplementare contro i Miami Heat, tenendo ancora aperta una serie che questa notte vedrà andare in scena il quinto episodio (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA dalle 00.30 col commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina). La domanda allora è: ci sarà Giannis Antetokounmpo in campo? La sua presenza è definita come “questionable” (in dubbio) da parte dei Bucks, che avevano usato la stessa terminologia anche alla vigilia di gara-4 salvo poi vederlo scendere in campo e segnare 19 punti in meno di 12 minuti, seppur quasi con una gamba sola. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, c’è dell’ottimismo sulla sua presenza per gara-5, visto che Antetokounmpo sostanzialmente si sente come si sentiva prima di gara-4. Quindi non al massimo delle sue possibilità, ma comunque in grado stringendo i denti di poter dare una mano ai suoi compagni.