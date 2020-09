Mike D'Antoni, possibile un futuro ai Sixers?

Il futuro di Mike D’Antoni sulla panchina dei Rockets potrebbe essere breve. Con Houston a una sola partita dall’eliminazione da parte dei Lakers e il contratto dell’allenatore in scadenza le probabilità di una separazione imminente non sono poche. Lo stesso sito americano The Athletic scriveva già nei mesi scorsi che in caso di mancato raggiungimento del titolo le strade tra l’allenatore e la franchigia texana si sarebbero separate. In quel caso – come racconta Howard Beck di Bleacher Report – la destinazione di D’Antoni potrebbe essere Philadelphia. I Sixers hanno licenziato Brett Brown dopo 7 anni in seguito alla bruciante eliminazione 4-0 da parte di Boston al primo turno di playoff. Da quel momento è iniziato il casting per il sostituto, con Tyronn Lue e Billy Donovan tra i principali candidati. Ma – scrive Beck – se sul mercato allenatori arrivasse l’attuale coach dei Rockets le attenzioni di Philadelphia si sposterebbero su di lui, con D’Antoni molto interessato all’ipotesi. “Mi è stato riferito che i Sixers sarebbero la sua destinazione preferita – ha detto Beck durante un podcast – più di Indiana e di New Orleans, che potrebbero essere interessate a lui”. Secondo il giornalista di Bleacher Report D’Antoni porterebbe a Philadelphia quella inventiva necessaria a trovare il modo di far rendere al massimo i talenti di Joel Embiid e Ben Simmons e di tutto il roster. Mentre nei piani della dirigenza Tyronn Lue sarebbe una scelta più improntata alla ‘solidità’. Da capire quale linea prevarrà, e prima ancora se i Rockets riusciranno a fare l’impresa e a ribaltare la serie contro i Lakers.