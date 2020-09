Tre anni di carriera NBA, quattro agenti (e zero partecipazioni ai playoff, aggiungerebbero i maligni). Lonzo Ball — dal suo ingresso nella lega come seconda scelta assoluta al Draft 2017 — ha trovato spesso il modo di far notizia, anche (ma non solo) con le sue prestazioni in campo. Ora — a pochi mesi dalla firma con Roc Nation, l’agenzia creata da Jay Z — la sua scelta di cambiare nuovamente agenzia di rappresentanza riporta sotto i riflettori la point guard di New Orleans, che in passato era già stato rappresentato da CAA (Creative Artist Agency, una delle agenzie più grosse e potenti) e prima ancora, al suo ingresso nella lega, da Harrison Gaines, un amico di famiglia. La scelta è caduta stavolta su Rich Paul di Klutch Sports, l’agente conosciutissimo per poter contare su clienti come l’ex compagno di Ball ai Lakers LeBron James, Anthony Davis e Draymond Green. “Voglio prendere in mano la mia carriera e questa è una decisione mia e soltanto mia”, ha fatto sapere il n°2 dei Pelicans, che sembra voler fare di tutto per smarcarsi dall’ingombrante ombra di papà LaVar, presentissimo durante il suo primo anno NBA ai Lakers.