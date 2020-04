I fratelli Ball firmano per l’agenzia di Jay-Z

Tre per uno, come un’offerta al supermercato. Ma l’accordo in questo caso potrebbe essere vantaggioso per tutti: Lonzo Ball, LaMelo Ball e LiAngelo Ball hanno tutti scelto di affidarsi all’agenzia Roc Nation di proprietà di Jay-Z che nella NBA già conta tra i propri giocatori Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie e Markelle Fultz. E proprio l’agente di Fultz, Raymond Broterhs, sarà — secondo quanto riportato da Jermaine Jackson, il personal manager di LaMelo Ball —l’incaricato a occuparsi in prima persona all’interno dell’agenzia dei tre fratelli Ball, che vedono Lonzo giocare oggi ai Pelicans dopo gli inizi ai Lakers, LiAngelo far parte del roster degli Oklahoma City Blue in G League e LaMelo attesissima scelta NBA (c’è chi parla anche di prima chiamata assoluta) al prossimo Draft. “Abbiamo sondato diversi agenti — ha fatto sapere Jackson — ma Jay-Z è un autentico maestro in tutto quello che fa, un’icona globale con una potenza davvero straordinaria. Io lo conosco direttamente da quando ho giocato ai Knicks [21 partite nel 2004-05, ndr] ma tutta la famiglia ha avuto ottime sensazioni rispetto a Roc Nation. È quello che volevano i ragazzi: il basket sta cambiando e Jay-Z con la sua agenzia sarà in grado di creare qualcosa di totalmente nuovo”. Per Lonzo Ball si tratta già della terza agenzia in neppure tre anni di NBA, avendo iniziato con Harrison Gaines per poi affidarsi alla CAA. Ora con Roc Nation arriva una scelta di cuore: affari di famiglia, direbbe qualcuno.