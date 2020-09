I canestri di super Butler trascinano Miami. VIDEO

“Non siamo una squadra che parte sfavorita contro qualsiasi tipo di rivale”. Jimmy Butler lo ha dovuto ribadire anche alla vigilia della serie contro i Celtics, visto che ancora una volta i favori del pronostico davano l’avversaria di Miami come la naturale favorita per il passaggio del turno. La squadra della Florida però ha venduto cara la pelle, ha rimontato dopo essere stata sotto in doppia cifra nel punteggio nel quarto periodo e grazie alle giocate dei suoi due All-Star ha conquistato un successo meritato in gara-1. La stoppata di Bam Adebayo è l’immagine di copertina della sfida, ma prima del super gesto difensivo su Jayson Tatum da parte del n°13 degli Heat c’erano stati ben due acuti decisivi firmati Jimmy Butler in attacco. Per 47 minuti il leader di Miami aveva giocato una gara solida su entrambi i lati del campo, senza però eccellere come spesso è accaduto nelle ultime settimane. A 25 secondi dal termine dei regolamentari però è arrivata la zampata: Butler infatti ha firmato la tripla del sorpasso dall’angolo al termine di un possesso complicato per Miami. Di certo non l’arma migliore a disposizione del n°22, che in stagione viaggia con un modesto 24% nelle conclusioni dalla lunga distanza. “Credo che il mio ruolo sia quello di far vincere la squadra, a prescindere dal momento della partita. Certo, nel quarto periodo e all’overtime mi sento chiamato in causa”.