Danny Green, botta e risposta social con il Milan

Dopo essersi presentato a gara-2 della serie contro Portland indossando la nuova maglia del Milan con il 21 di Zlatan Ibrahimovic sulle spalle, Danny Green continua a manifestare il suo amore per il club rossonero (amore in questo caso prontamente contraccambiato). Stavolta la guardia già campione NBA con San Antonio e Toronto ha fatto sfoggio della terza maglia — quella color verde acqua — appena presentata dal Milan per la stagione 2020-21, e lo ha fatto in occasione di gara-1 contro i Denver Nuggets. “Grazie AC Milan — ha postato Green sul suo account Instagram — e in bocca al lupo per il via della vostra stagione, vi auguro il meglio”. Un messaggio che ha generato l’immediata risposta della società meneghina, che ripostando l’immagine di Green all’arena con la nuova maglia ha commentato: “Buona fortuna per la partita di domani sera [gara-2, stanotte, ndr]: ti auguriamo un finale di stagione solido”, aggiungendo poi un post-scriptum che rivela anche una parte della motivazione di questo endorsement molto ben pubblicizzato.