Tennis, Roma: torna il pubblico in tribuna

Cina, nessun nuovo contagio locale

Come riferito dalla Commissione sanitaria nazionale, nessun nuovo caso trasmesso localmente è stato segnalato ieri in tutta la Cina continentale. Sono invece stati accertati 10 casi provenienti da fuori: un nuovo caso sospetto è stato segnalato a Shanghai e non sono stati registrati nuovi decessi correlati alla malattia