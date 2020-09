Lakers-Denver: questa notte gara-2 su Sky Sport

Denver si è abituata a trovarsi sotto nelle serie in questi playoff per poi rimontare, ma contro questi Lakers – apparsi superiori in gara-1 - andare sotto 2-0 potrebbe diventare molto pericoloso. A fare più male ai Nuggets nel primo round della serie è stato Anthony Davis, autore di 37 punti con altissime percentuali al tiro. Determinante anche l’apporto di Dwight Howard, rimesso in campo da coach Vogel dopo essere stato messo da parte nella serie contro Houston. Howard ha messo in grossa difficoltà Nikola Jokic, entrandogli sotto pelle e portandolo ad avere in poco tempo problemi di falli. Il lungo gialloviola si è fatto sentire anche in attacco con 13 punti e 4/5 dal campo, mentre Jokic ha chiuso con 21 punti, ma solo 2 assist e 6 rimbalzi in soli 25 minuti sul parquet. Meno incisivo del solito è stato anche Jamal Murray, anche lui autore di 21 punti. Per cercare di rimettere in parità la serie Denver avrà bisogno di qualcosa di più dalle sue due stelle e dovrà limitare i Lakers in attacco. Troppi i 126 punti subiti dalla difesa di coach Malone in gara-1. Dall’altra parte Vogel ha invece molte certezze a partire da LeBron James, che nella prima sfida non ha dovuto prendersi troppe responsabilità in attacco. L’ottimo rientro di Rondo ha poi dato un’arma in più ai gialloviola, e quell’imprevedibilità che a volte è mancata. Vedremo quali accorgimenti metteranno in campo i Nuggets, che fin qui in questi playoff hanno dimostrato di poter ribaltare i pronostici e uscire dalle situazioni più complicate. La diretta di gara-2 tra Lakers e Nuggets all’1.30 su Sky Sport NBA con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi, Repliche lunedì sempre su Sky Sport NBA alle ore 14, 16.30 (sintesi), 17.30, 20, 23 (sintesi). Lo spettacolo è assicurato.