Gallinari diventa papà: l’annuncio è su Instagram

Per anni per identificare Danilo Gallinari si è dovuto spesso aggiungere la parola “figlio”: la presenza in famiglia di papà Vittorio, membro di quella Olimpia Milano capace di vincere tutto in Italia e in Europa negli anni ’80, faceva del giovane talento di Graffignana un figlio d’arte. Ora le parti si capovolgono: sarà Danilo Gallinari ad assumere presto il ruolo di papà, come annunciato — panciona in bella vista, cinta in un abbraccio proprio dal n°8 degli Oklahoma City Thunder — dalla fidanzata Eleonora Boi dal suo account Instagram. “L’inizio di un fantastico viaggio”, la didascalia scelta per commentare il lieto evento, cui poi si è voluta aggiungere una simpatica battuta (“Non proprio l’inizio…”, vista la pancia già ben visibile) e un hashtag azzeccatissimo: #noitre. Ovvero mamma Eleonora, papà Danilo e presto un piccolo erede. Complimenti al campione azzurro.