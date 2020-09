Denver cerca il pareggio: gara-4 alle 3 su Sky

Quando si gioca una gara-4 con una serie sul 2-1, è sempre una partita con un sapore speciale. Una vittoria della squadra in vantaggio porterebbe la serie sul 3-1, mettendo gli avversari spalle al muro per tre partite consecutive; una vittoria della squadra sotto, invece, renderebbe le ultime tre partite una mini-serie in cui il primo che arriva a due passa il turno. Dopo che i Miami Heat si sono portati avanti 3-1 contro Boston, stanotte tocca ai Los Angeles Lakers tenere a bada il tentativo di rimonta degli agguerriti Denver Nuggets, che vorrebbero evitare di finire di nuovo sotto 1-3 come già successo nelle serie precedenti contro Utah e L.A. Clippers. In entrambe le occasioni poi i Nuggets sono riusciti a rimontare e vincere tutte le “elimination games”, e in gara-3 hanno resistito al tentativo di rimonta dei gialloviola portando a casa il successo grazie all’eccellente prestazione da 28 punti e 12 asssit di Jamal Murray. Ci sarà ancora bisogno del suo apporto e di quello di Nikola Jokic per vincere di nuovo, ma anche i “comprimari” sono attesi a dare il loro contributo come fatto da Jerami Grant (26 punti) e Monte Morris (14) nel successo di gara-3.