Supercoppa, Ceferin: "1° passo per ritorno tifosi"

Il Presidente Uefa Ceferin sugli spettatori presenti (quasi 20mila) allo stadio di Budapest per la sfida di stasera Bayern Monaco-Siviglia valevole per la Supercoppa Europea: "Sebbene sia stato importante dimostrare che il calcio può andare avanti in tempi difficili, senza tifosi, il gioco ha perso qualcosa del suo carattere. Speriamo di utilizzare la Supercoppa di Budapest come partita pilota per iniziare a vedere il ritorno dei tifosi alle nostre partite"

MILAN, IBRAHIMOVIC POSITIVO: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI