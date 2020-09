Klay Thompson torna ad allenarsi con gli Warriors

A un anno e mezzo dalla sua ultima partita, Klay Thompson è tornato ad allenarsi con i compagni dei Golden State Warriors nel mini-camp di due settimane che stanno tenendo a San Francisco. "Non mi aspettavo che fosse al massimo della forma e non lo era, ma si è mosso bene ed è un ottimo primo passo" ha detto coach Steve Kerr

L’ultima volta che abbiamo visto Klay Thompson in campo stava disputando una delle sue migliori partite della carriera. In gara-6 delle Finali NBA contro i Toronto Raptors il numero 11 di Golden State stava trascinando gli Warriors con 30 punti in 32 minuti di gioco. Poi la brutta ricaduta sul ginocchio e la seguente rottura del legamento crociato anteriore hanno messo fine alla sua stagione e dato il via a un anno e mezzo di riabilitazione che forse ieri ha raggiunto la sua conclusione. Per la prima volta infatti Thompson è tornato ad allenarsi con i compagni in un allenamento completo nel mini-training camp che gli Warriors stanno tenendo nella loro practice facility di San Francisco, seppur senza poter contare su Steph Curry e Draymond Green, alle prese con questioni familiari importanti e senza l’obbligo di partecipare a questi allenamenti volontari.

Il commento di Kerr: "Si è mosso bene, ma non è al top" approfondimento Arriva il documentario sul recupero di Thompson Nelle immagini pubblicate sui social dalla squadra (che ha ribattezzato la bolla “The Dubble”, dalla crasi tra le parole “bubble” e “Dubs”, il soprannome degli Warriors) Thompson sembra essere quello di sempre, anche se come confermato da coach Steve Kerr c’è ancora molto lavoro da fare: “È stato il suo primo allenamento dopo la rottura del crociato, perciò non mi aspettavo che fosse al top della forma e infatti non lo era” ha detto a The Athletic. “Ma si è mosso bene ed è stato un ottimo primo passo nella giusta direzione. Klay ha ancora molto lavoro da fare ma ha potuto valutare a che punto è in questo momento”.