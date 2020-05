Arriva il documentario sul recupero di Thompson

"Ho sentito il ginocchio come slittare". Con queste parole Klay Thompson descrive la sensazione provata al momento dell’infortunio che ha messo fine alla sua stagione 2018-19 proprio quando era al suo culmine. Nell’ultimo quarto di una gara-6 di Finale NBA in cui aveva segnato 30 punti in 32 minuti con 8/12 al tiro, il numero 11 dei Golden State Warriors è ricaduto male sulla gamba sinistra procurandosi la rottura del legamento crociato anteriore. Il rientro da quell’infortunio è diventato allora il tema centrale di "Above the waves", il documentario sul suo recupero per tornare ancora più forte di prima: il debutto è previsto per il prossimo 6 maggio e promette "uno sguardo mai visto prima su Klay Thompson e il suo recupero fisico e mentale", realizzato in collaborazione con l’azienda Kaiser Permanente. "Niente mi impedirà di tornare ancora più forte, ho molto da dare al gioco" ha detto Thompson su Twitter e nella conclusione del trailer del documentario. Resta da capire quando potrà farlo, vista l’attuale situazione della lega e il possibile rinvio della prossima stagione a dicembre. Quando comincerà il 2020-21, però, in campo ci sarà anche Klay Thompson, ma per capire quanto lavoro ha dovuto affrontare ci sarà "Above the waves".