Adebayo: “La sconfitta in gara-5 è colpa mia”

Digerire un parziale e soprattutto un ko del genere non è semplice per un gruppo orgoglioso e unito come quello Heat, abituato a superare per voglia, attitudine ed energia ogni tipo di avversario. Non questa volta, non nel secondo tempo di una gara-5 in cui Miami ha girato a vuoto, sparando a salve e incassando ben 41 punti nel solo terzo quarto da Boston. Un tracollo che Bam Adebayo sa bene a chi imputare: “È colpa mia, tutta colpa mia. Ho giocato da schifo, mi assumo tutte le responsabilità per la partita persa. Non è stata colpa dei miei compagni, non sono errori degli allenatori, ma soltanto una mia partita orribile”. I 13 punti messi a referto in gara-5 sono il minimo nella serie raccolto da Adebayo, conditi con 8 rimbalzi e 8 assist, ma certamente meno incisivo del solito su entrambi i lati del campo. Il problema però è che l’All-Star degli Heat è sembrato non al 100% della condizione, probabilmente ancora alle prese con i guai al polso sinistro che continua a dargli fastidio sin da gara-4 e a non lasciarlo in pace. Si giustifica anche così l’essere andato sotto nello scontro diretto con Daniel Theis - dominante sotto canestro con i suoi 15 punti e 13 rimbalzi - e più in generale nel non aver garantito la solita dose di energia ed esplosività necessaria per regalare a Miami l’ultimo e decisivo successo contro i Celtics.