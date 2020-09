4/18 ©Getty

PROMOSSO VICE PER UN INCIDENTE | L’allenatore dei Lakers Jack McKinney rischia la vita in un incidente in bicicletta. Deve lasciare la panchina, affidata a Paul Westhead, che vuole Riley come assistente: “Avrei detto di no se Chick Hearn non mi avesse convinto a tentare, accettando una nuova sfida. Forse vide in me qualcosa che neppure io vedevo”. E da assistente allenatore di Westhead, Riley vince subito il titolo NBA nel 1980