Una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione NBA (insieme agli imbattuti Cavs) sono gli Houston Rockets . L'anno scorso la squadra texana ha chiuso fuori dala zona Play-in, con un record di 41-41. Quest'anno, senza grandi rivoluzioni nel roster - ma con il recupero di Sengun - sono al momento terzi nella Western Conference, con 10 vittorie e solo tre sconfitte. E trattandosi di una squadra giovane, con talenti in rampa di lancio come Jalen Green e lo stesso Sengun , in molti prevedono un futuro luminoso per la franchigia . Sia perché questi giovani sono destinati a crescere, sia perché ha giocatori da scambiare e scelte future, Houston ha ottimi margini di manovra per provare ad arrivare ad almeno una superstar . E anche se l'intenzione manifestata è quella di non separarsi dai propri pezzi pregiati, gli obiettivi di mercato non mancano.

I due grandi nomi sul taccuino

I Rockets sono infatti attenti alla situazione dei big della lega nel prossimo futuro. Il nome di Kevin Durant come obiettivo per fare il salto di qualità era già uscito, nel caso in cui il giocatore dovesse diventare disponibile sul mercato, a prescindere dalla posizione dei Suns che vorrebbero trattenerlo in Ariziona. È quanto ha spiegato tra gli altri un grande esperto di mercato NBA come Marc Stein, che ora ha aggiunto un altro possibile obiettivo per Houston: Giannis Antetokopumpo. L'avvio sorprendente - questa volta in negativo - dei suoi Bucks ha provocato il malumore del greco, e le voci di un suo possibile prossimo addio a Milwaukee si sono fatte insistenti. Secondo Stein, nel caso Giannis decidesse di voler cambiare aria, i Rockets avrebbero tutte le carte in regola per poterlo prendere. Compresa quella del legame con una leggenda del basket nigeriano (paese di origine della famiglia Antetokounmpo) come Hakeem Olajuwon, con cui l'attuale leader dei Bucks si è allenato durante l'off-season 2023, e che potrebbe spendersi per convincerlo. In attesa di possibili sviluppi Rockets e Bucks si sfideranno proprio questa notte (lunedì-martedì), con la partita da seguire in diretta su Sky sport NBA alle 2.00, e in replica domani.